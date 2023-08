Mirandola, Ausl pronta a eliminare orario notturno di un mezzo di soccorso

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Ma quali investimenti e potenziamenti? Siamo testimoni della prosecuzione della malcelata politica di spolpamento dell’Ospedale Santa Maria Bianca da parte del Presidente della Regione Stefano Bonaccini – attacca il segretario provinciale Lega Guglielmo Golinelli – Quando denunciamo il taglio dell’auto medica, Ausl si affrettò a minimizzare prontamente parlando della garanzia del servizio attraverso l’auto infermieristica. Nell’ultima riunione di distretto invece è stato deliberato il taglio di una delle tre dell’autoinfermieristica, certificando un ulteriore passo avanti nell’obbiettivo di giungere alla chiusura di un’altra branca della struttura. A questo punto ci chiediamo: che fine farà la nuova auto medica recentemente donata dall’imprenditore mirandolese Gian Luca Budri? Sarà spostata, mancando profondamente di rispetto ad un gesto nobile e frutto dell’amore per il territorio o sarà fermata?''Un triste disegno ormai chiaro che, per completare definitivamente l’opera, mira alla trasformazione del Santa Maria Bianca in quelle strutture denominate Cau (Centri di Assistenza all’Urgenza). Una maniera cacofonica per abituare, gradualmente, un’area con 80.000 potenziali fruitori, all’idea di doversi muovere fuori dalla propria Regione per partorire o ricevere un primo intervento in caso di criticità sopraggiunte. Nonostante tutti gli altri partiti, specialmente dopo il fatto di cronaca che ha visto coinvolta una partoriente della Bassa Modenese , si siano accodati alla Lega nel richiedere investimenti sul Santa Maria Bianca, Bonaccini prosegue imperterrito nell’intento di chiudere le strutture periferiche, in barba alle esigenze dei cittadini residenti al di fuori dai grandi centri urbani e alle numerose donazioni private, realizzate da imprenditori, associazioni e cittadini per scongiurare la dipartita dei presidi ospedalieri'.

'A differenza di quanto si vuole far pensare, nell’ultimo comitato di distretto non è stato deliberato alcun taglio, ma è stato invece presentato parte del progetto provinciale di riorganizzazione dell’Emergenza-urgenza con l’obiettivo di avviare, insieme ai sindaci, un approfondimento sulla rete dei mezzi di soccorso al fine di renderla più performante ed efficiente, stante anche la nota carenza di personale, valorizzando appieno le risorse presenti e mettendole ancora più a servizio del sistema distrettuale' - così in una nota l'Ausl.



'L’auto infermieristica citata nulla c’entra col Pronto soccorso, che anzi, sin dall'arrivo della nuova primaria, ha visto una importante riorganizzazione con anche l'istituzione dell'ambulatorio per i codici bianchi, che ha consentito di migliorare la gestione dei pazienti, e l’avvio dei lavori dell’area subintensiva e della medicina d’urgenza, pienamente in corso, come quelli della futura Casa della Comunità; l’avvio, tra i primi distretti a partire, della Centrale operativa territoriale e l’introduzione dei servizi di infermieristica di comunità dimostrano l’ampia progettualità esistente su Mirandola. Tutti interventi che pongono l’Ospedale e il Distretto in una fase di consolidamento e non certo di spopolamento, con anche un altro obiettivo, renderli attrattivi per i professionisti sanitari - chiude l'Ausl -. La proposta in corso di valutazione, vale a dire l’eliminazione dell’orario notturno di un mezzo di soccorso che interveniva su un numero molto esiguo di codici di alta gravità (circa il 2% lo scorso anno sul totale dei suoi interventi), è motivata dalla possibilità di una gestione più efficiente di tali casi tramite gli altri mezzi già presenti sul territorio. L’automedica rimane inoltre pienamente attiva su Mirandola, senza alcuna modifica rispetto a questo servizio. La valutazione, come sempre, è per rendere la rete sanitaria più efficiente e rispondente ai bisogni, senza minimamente inficiare il livello del soccorso sul territorio sotto il profilo della qualità e della tempestività dell’assistenza, che rimane l’obiettivo primario dell’azienda sanitaria'.