Mirandola, Colonna della Libertà con Bella Ciao, ma l'Anpi rifiuta invito sul palco

'È davvero incomprensibile la contestazione di questa iniziativa da parte dell'Anpi e dai parlamentari locali del Partito Democratico, con la scusa che fra i cento e più mezzi militari ce ne fossero alcuni dell'esercito tedesco - afferma Carlo Giovanardi -. Non si capisce poi perché i rappresentati dell'Anpi, presenti in piazza abbiamo rifiutato l'invito pubblico del sindaco a salire sul palco per festeggiare assieme la Liberazione del nostro paese. Per quanto ci riguarda siamo stati convintamente presenti anche per ricordare il significativo apporto alla Liberazione della Resistenza cattolica monarchica azionista liberale e socialista, del regio esercito e di tutti quelli che si opposero alla occupazione dell'Italia da parte dei nazisti donandoci libertà e democrazia'.