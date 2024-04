Mirandola, incontro sul bullismo promosso dal Siulp

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

All’incontro, che ha avuto luogo presso l’istituto Superiore Galilei di Mirandola, hanno preso parte circa un centinaio di studenti delle classi prime e seconde, accompagnate dai relativi professori, che hanno ascoltato ed interagito con i tre relatori sui temi più caldi e attuali per quello che riguarda le nuove generazioni.'Educare all'utilizzo del web è diventato un dovere essenziale per ogni genitore ed educatore attento ai bisogni e alle potenzialità, ma anche alle fragilità degli adolescenti, che spesso vivono immersi in una realtà virtuale che è ormai parte del loro mondo e in cui l'apparire ha più importanza dell'essere.

È grazie ad incontri di questo tipo che riusciamo a sensibilizzare anche i ragazzi ai pericoli e a prevenire ogni forma di dipendenza e di cyberbullismo' - ha detto lo psicologo Andrea Bilotto.

'L'iniziativa di Siulp, in sinergia con il comune di Mirandola, è notevole, perché affronta in termini concreti e scientifici il tema attuale della criminalità minorile. Sicuramente di impatto è il doppio incontro, minori-genitori, volto a fornire risposte effettive a tutti, evitando ridondanze accademiche e introducendo un ascolto interattivo con i partecipanti' - è stato invece il commento dell’avvocato Zaccaria.



La pedagogista Elisa Bellucci ha infine sottolineato che 'Il bisogno di fare rete, in un periodo storico come questo, si concretizza in azioni volte alla consapevolezza, alla sensibilizzazione e alla responsabilizzazione verso un mondo digitale sempre nuovo e così sconfinato da celare in sè tante insidie. Grazie alla innovativa iniziativa promossa dal Siulp per aver messo luce ad una tematica ad oggi così centrale'.

Appuntamento a giovedì 11 aprile alle ore 20.30 presso la Sala Consiliare del Comune di Mirandola per incontrare i genitori e dialogare su temi che, giorno dopo giorno, dimostrano di essere sempre più al centro dell’attenzione della nostra società.