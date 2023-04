'Mirandola, la Chiesa di San Francesco sia restituita così come era'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Il bando di concorso internazionale è stato poi, come è noto, revocato, non vogliamo dire per le ragioni di merito opposte da Italia Nostra, forse piuttosto per quelle pregiudiziali di metodo: la Istituzione della tutela le idee della ricostruzione deve saperle trovare in proprio e non sta bene andare a cercarle altrove, neppure per rigorosa selezione internazionale'. A parlare è Italia Nostra, sezione di Modena.'Il progetto avviato alla esecuzione per rimettere in piedi il San Francesco, lo hanno ben inteso i cittadini di Mirandola, rifiuta il vincolante principio del recupero della integrità materiale dell’insigne edificio di culto, per indulgere a soluzioni modernizzanti, la cui abilitazione non può concettualmente rientrare nell’esercizio istituzionale della tutela: competente a gestire il vincolo che ha riconosciuto l’interesse storico e artistico dell’edificio nell’assetto preesistente all’evento distruttivo. La Soprintendenza nella sua valutazione non dispone di alcun diverso riferimento. Sicché al ripristino del bene in quel documentato assetto, introdotti gli ovvi dispositivi tecnici di adeguata conservazione nel tempo, come il previsto miglioramento sismico – è incontestabilmente il caso del San Francesco di Mirandola – non è data alternativa che non sia la rinuncia ad ogni intervento riparativo sul bene irrimediabilmente perduto, nel difetto di adeguata documentazione dell’assetto originario o per diversi speciali insuperabili ostacoli di ordine tecnico' - chiude Italia Nostra.