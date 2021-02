Mirandola, tenta una rapina, ma i clienti sono poliziotti in borghese

Tentata rapina aggravata resistenza e violenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. Queste le accuse nei confronti di un 51enne di Mantova che ieri sera intorno alle 18:15 si è introdotto all'interno di un negozio di abbigliamento del centro di Mirandola Gemelli. All'interno stavano parlando con il titolare due agenti di polizia in servizio in borghese. L'uomo, con il volto travisato da un passamontagna è entrato armato di coltello con lama di ceramica e pistola che si è dimostrata essere giocattolo. Ignaro che i due uomini fossero degli agenti si è scagliato contro il proprietario puntandogli la pistola alla testa: in quel momento i poliziotti si sono identificati come operatori di polizia ma lui ha continuato ad inveire. I due hanno tentato di immobilizzarlo ma forse perché sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, ha continuato la sua furia: nella colluttazione un agente è stato ferito alla mano ed è stato ricoverato all'ospedale di Mirandola.Il secondo agente ha riportato alcune contusioni. Ci sono voluti alcuni minuti per immobilizzare l'uomo e per farlo sono state utilizzate anche delle fascette di plastica che aveva in tasca, probabilmente con l'intenzione di immobilizzare le proprie vittime. Indossava due paia di pantaloni, due giubbotti e due maglie: probabilmente aveva già programmato di dovere sfuggire anche agli occhi delle telecamere. Fuori dal negozio aveva infatti lasciato una auto accesa con le chiavi inserite pronta a partire e per darsi alla fuga.