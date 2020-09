Mirandola: vandali danneggiano l'opera di Francesca Pasquali

“È indubbio che l’arte contemporanea ha di per sé un effetto provocatorio, ma scendere nel cattivo gusto o peggio ancora nel vandalismo, come avvenuto, non è ammissibile. Senza contare il danno arrecato alla città.”



Paolre dell’Assessore alla Cultura del Comune di Mirandola Marina Marchi, dopo che l’Amministrazione comunale si è trovata, suo malgrado, nelle condizioni di dover rimuovere l’opera d’arte allestita dall’artista internazionale Francesca Pasquali sotto il portico di Palazzo Bergomi in piazza Costituente. Nell'anbito della rassegna di Street art al via domani e che trasformerà la città in una galleria a cielo aperto.

L’opera nei giorni scorsi è stata oggetto di ripetuti atti vandalici da parte di ignoti.