'Modenello si deve fare': Forza Italia scuote la politica a Nonantola

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













E' quanto chiesto con un Ordine del Giorno che sarà discusso a fine mese dal consiglio comunale di Nonantola e presentato dai Consiglieri di Forza Italia Antonio Platis e Pino Casano. Per loro non c'è dubbio che si tratti di una grande occasione per Nonantola, tale da superare anche i tentennamenti legati al vero nodo politico ed amministrativo legato al via libera al progetto.Questo andrebbe ad utillizzare buona parte di quel 3% che la nuove legge urbanistica concede di consumo di suolo per nuovi interventi da qui al 2025. In sostanza, la realizzazione del centro sportivo si mangerebbe il 2,2% di consumo di suolo, lasciando in sostanza in dota alle prossime generazioni di amministratori e di cittadini, solo lo 0,8% della superficie di nuovo solo da urbanizzare. Una percentuale piccola ma sicuramente importante se si condidera che si andrebbe ad aggiungere a tutte le lottizzazioni e agli interventi previsti ed autorizzati prima del dell'entrata in vigore della legge e non riguarderebbe tutte le opere di pubblica utilità: dalle scuole, alle strutture sanitarie ai presidi della forze dell'ordine.In sostanza, visto che il progetto Modenello avrebbe poco impatto ambientale, trattandosi di un intervento prevalentemente con strutture verdi e di servizio, per i consiglieri di Forza Italia non dovrebbero esserci dubbi, da parte della politica, a concedere senza indugio quel 2,2% necessario per procedere con la realizzazione del progetto.

'Anche nel recente passato l'amministrazione di nonantola ha mostrato molte incertezze rispetto alla scelte urbanistiche. In questo caso chiediamo che si proceda senza indugi' - affermano Platis e Casano.









Unico altro aspetto critico, comunque previsto e gestito anche in termini progettuali, è legato alla posizione del nuovo centro sportivo. In una area identificata come alluvionabile anche in caso di rotture come quelle registrate proprio a breve distanza, nell'argine destro del fiume Panaro, negli ultimi decenni, tra cui quella più recente del dicembre 2020. Il progetto in questo caso prevede già una difesa rispetto ad allagamenti e alluvioni simulate, attraverso la realizzazione, a perimetro di tutta l'area, di un argine di 1,5 metri di altezza, sufficienti per proteggere l'area dal livello dell'acqua previsto tra gli 0,50 e 1 metro di altezza nel caso di rottura dell'argine destro del Panaro sia in caso di piena con portata TR20 sia TR200.



Gi.Ga.