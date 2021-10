Sorpresa, a Montefiorino i 5 Stelle appoggiano candidato in lista con Coriani

Alla vigilia del voto a Montefiorino arriva un endorsement indiretto a favore della lista civica guidata dal candidato sindaco Riccardo Coriani, già sostenuto dal centrodestra unito. A esprimerlo è il senatore modenese del MoVimento 5 Stelle, Gabriele Lanzi, il quale rimarca la presenza in lista di un esponente pentastellato.‘Guardo con molto interesse la candidatura di Lorenzo Gigli, nell’ambito della lista civica “Per Montefiorino”, che si pone come obiettivi proposte vicine al Movimento 5 Stelle - afferma Lanzi -. Lorenzo Gigli è un’attivista del MoVimento 5 Stelle. Ritengo sia un’ottima scelta in vista delle prossime elezioni amministrative. La sua candidatura non è stata certificata in tempo utile, ma in caso di sua elezione potremo certamente avviare un percorso per riconoscere, in presenza di tutti i presupposti previsti dal nostro statuto, il suo ingresso nella grande famiglia del MoVimento’.‘L’importanza di un turismo ecosostenibile, l’implemento di servizi indispensabili per la persona come la pediatria in loco e servizi educativi extra scolastici, l’ora di educazione civica rivolta allo studio del nostro territorio, sono solo alcuni dei temi che condividiamo all’interno della nostra lista - afferma Gigli -. Con l’entusiasmo di una lista civica giovane e con una età media di 41 anni, vogliamo collaborare alla costruzione di cittadini del futuro responsabili con a cuore temi come l’ambiente e la salvaguardia delle tradizioni della montagna’.