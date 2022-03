Moschea Vignola, il 15 giugno associazione islamica lascerà l'edificio

La Moschea improvvisata in via dell'Artigianato a Vignola chiuderà i battenti entro il 15 giugno. A darne notizia con soddisfazione è lo storico esponente della Lega vignolese Tullio Ori.L'associazione culturale islamica che aveva siglato un preaccordo col proprietario del capannone e che già da diversi mesi riuniva in tale edificio fino a 200 persone, soprattutto il venerdì, per momenti religiosi islamici, dovrà infatti liberare lo stabile. 'Il preliminare è stato rescisso e l'edificio è stato venduto ad un altro imprenditore' - spiega Ori. Proprio due settimane fa, il 14 febbraio, si era tenuto un incontro in via dell'Artigianato alla presenza degli imprenditori, di esponenti Lega, tra i quali il senatore Stefano Corti, contattati dagli stessi imprenditori e il sindaco Pd di Vignola Emilia Muratori.'Sembra che questa associazione islamica abbia trovato una soluzione diversa e più consona in un altro comune - spiega Tullio Ori, anch'egli presente all'incontro del 14 febbraio -.L'edificio si affaccia su un’area cortiliva comune e la presenza di tante persone non risultava infatti compatibile col contesto né in termini di sicurezza né in termini di igiene, basti pensare che è presente un solo bagno a servizio del capannone.