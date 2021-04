Motociclista scomparso, avviate le ricerche in Appennino

Sono in corso ricerche in tutta la Regione per la scomparsa di un uomo di 58 anni, Boris Martagni. L'allarme, già lanciato dal Sulpl il 4 aprile con una nota divulgata a tutti gli agenti della polizia locale, è stato rilanciato oggi dal sindaco di Lama Mocogno Giovanni Battista Pasini.'Da riscontri fotosegnaletici l'uomo, proveniente da Bologna, sarebbe transitato per il territorio di Pavullo e Lama Mocogno nella giornata di mercoledì 31 marzo alla guida di uno scooter di colore blu (targa FI 082199) - afferma il sindaco -. La presenza di Martagni in transito in via Cornia a Lama Mocogno troverebbe riscontro anche da alcune segnalazioni ricevute, avvalorate dal fatto che i suoi genitori erano originari del luogo e lui risulta ancora comproprietario di un immobile in quella via. Potrebbe essere plausibile che in questi giorni sia stato presente nel nostro Comune pur non avendo avuto contatti con nessuna persona. Le forze dell’ordine sulla base della segnalazione ricevuta hanno avviato un’attività di ricerca nel nostro comune ed in quelli limitrofi, resa comunque molto difficile non avendo alcun punto di riferimento dal quale partire. Il Comune è in costante contatto con la Caserma dei carabinieri di Lama Mocogno e con il Corpo dei Vigili locali del Frignano pronti ad attivare la protezione civile ed i volontari per avviare le ricerche qualora sia possibile acquisire elementi e segnalazioni credibili ed affidabili utili per indirizzarle'.Chiunque abbia notato nei giorni scorsi circostanze o venga a conoscenza di elementi utili per indirizzare le ricerche di questa persona è invitato a mettersi in contatto con la Caserma dei carabinieri Lama Mocogno o con il Comune.