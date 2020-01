Muore storico edicolante, Bomporto in lutto

Amara sorpresa, questa mattina, per i bomportesi, che hanno trovato la storica edicola-tabaccheria Generini chiusa per lutto. È infatti venuto a mancare Marino Generini, 84 anni, figura storica del commercio e della vita bomportese, titolare del centralissimo negozio che per i cittadini del comune rappresenta da molti decenni un punto di riferimento.

Il funerale di Marino Generini sarà celebrato domani alle 9.30 nella chiesa parrocchiale di Bomporto.

Il sindaco e l'Amministrazione comunale, a nome dell'intera comunità dio Bomporto, sono vicini al figlio Giancarlo ed esprimono alla famiglia le più sentite condoglianze per la scomparsa di un uomo che ha rappresentato un importante pezzo di storia di Bomporto.