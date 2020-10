Norme anti-covid: otto multe a Sassuolo

Due sanzioni sono state comminate nel piazzale Comet, una in piazza Roverella, e cinque in piazza Garibaldi per consumo di cibi e bevande nelle adiacenze dei pubblici esercizi, abbandono di rifiuti, mancanza dell’utilizzo di mascherine protettive e assembramenti. Regolare l’osservanza da parte dei pubblici esercizi riguardo gli orari di chiusura e l'obbligo di servizio al tavolo dopo le 21.

