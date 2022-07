Nubifragio: alberi divelti, edifici scoperchiati e campi incendiati

Il nubifragio che ha colpito soprattutto la zona nord della provincia di Modena, ha provocato danni a tetti di edifici, a diversi mezzi colpiti da rami ed alberi divelti ma anche a campi, alcuni incendiati da fulmini ma poi spenti dalla pioggia. Una decina le squadre Vigili del Fuoco che stanno operando sul posto. Non solo per i tratti di viabilità interrotta dalla caduta di alberi ma anche sul luogo di un incendio di un campo a Finale Emilia e nel deposito di fieno propagato in una azienda agricola a Novi di Modena. Non risultano al momento persone infortunate.Foto: albero abbattuto a Mirandola (Comune di Mirandola)