Oratorio 4.0, inaugurato il nuovo parco giochi parrocchiale di Vignola

E’ stato un grande momento di festa, gioia e spensieratezza. Ieri, 1 maggio, è stato inaugurato il nuovo parco giochi dell’Oratorio di Vignola “Beato Carlo Acutis”, alla presenza del vescovo di Modena-Nonantola Erio Castellucci, il parroco di Vignola Don Luca e la sindaca Emilia Muratori. I veri protagonisti sono stati i bambini: Mira, una bambina ucraina ospitata a Vignola ha aperto la cerimonia di inaugurazione con le note del suo violino e successivamente al taglio del nastro un fiume di bambini di ogni età ha invaso il nuovo parco con tantissimo entusiasmo. E sono sempre stati i bambini del catechismo che, nelle settimane scorse, hanno scelto di intitolarlo al giovane “Beato Carlo Acutis”.Il parco consiste in due aree, una per i bambini fino ai 7 anni, l’altra per una utenza dai 7 anni in su.Per supportare la Parrocchia nella costruzione del nuovo parco, il cui costo è stato preventivato 70.000 euro, nel novembre scorso un gruppo di cittadini, in piena autonomia e in collaborazione col Parroco, ha deciso di formare il “Comitato Oratorio 4.0”, al fine di promuovere una raccolta fondi a sostegno della iniziativa con il motto “Un dono dai bambini di ieri a quelli di oggi e di domani”. Ad oggi sono arrivate tantissime donazioni, per un valore di 53.241,59 euro.Per partecipare alla raccolta fondi è possibile effettuare le donazioni inserendo come beneficiario 'Circolo Oratorio L.A.M.' e causale 'Oratorio 4.0' presso:BPER - IBAN: IT 60 X 0538 76707 5000003486299UNICREDIT - IBAN: IT 38 S 02008 67070 000106277362Per informazioni: Comitato Oratorio 4.0 348-6133416 - comitatooratorio4.0@gmail.com