Pavullo: centinaia di rotoballe di fieno distrutte dal fuoco

Un altro agricoltore che ha visto andare in cenere il lungo lavoro di raccolta imballaggio e stoccaggio di erba da foraggio e che dovrà calcolare i danni ingenti provocati dall'incendio che dalle prima ore della mattina sta interessando un deposito in località Camurana, nel comune di Pavullo. Le cause sono ancora ignote. I Vigili del fuoco, come succede sempre in casi simili, sono impegnati da ore per circoscrivere le fiamme e per mettere in sicurezza l'area e per iniziare a smassare il materiale che nella forma di rotoballe porta la combustione interna a proseguire anche per giorni. Nessuna persona risulta essere rimasta ferita nel rogo