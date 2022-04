Pavullo: torna la via Crucis vivente

Si parte alle 21 con la rappresentazione dell'ultima cena, presso la grotta di Lourdes, nell'area ricavata nei pressi della struttura residenziale Francesco e Chiara e la residenza dei frati. Poi ci si sposterà nel giardino dei frati dove, nel rispetto della normativa Covid che impedisce cortei e cerimonie, si svolgerà in forma sostanzialmente statica, la via crucis. Le tappe ci saranno tutte, con una quarantina di persone mobilitate, ma il movimento sarà limitato nell'area del giardino dei frati. Ma l'importante è ritrovarsi in un appuntamento in presenza. Torna dopo due anni di stop causa emergenza Covid la via Crucis vivente a Pavullo. Organizzata da Avo, Associazione Volontari Ospedalieri di Pavullo, presieduta da Nevio Malagoli, in piena sinergia con la parrocchia, si terrà, appunto, a partire dalle ore 21. Quest'anno l'età dei partecipanti si è un po alzata, spiegano gli organizzatori.Sempre a Pavullo, in località Gaiato, si svolgerà presso la locale chiesa parrocchiale, la benedizione e la distribuzione del pane.