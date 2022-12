'Pip Gazzate, Nonantola ancora impantanata dalla miopia del PD'

I Consiglieri comunali Platis e Casano: 'Settanta milioni andati in fumo, a fine dicembre sarà la volta della caserma dei Carabinieri?'

'Dopo 13 mesi di conferenza dei servizi sul progetto Gazzate, prendiamo atto che il PD, per voce del consigliere e segretario Grenzi, ritiene necessari approfondimenti sul piano industriale. Perché mai? Nel 2022 sentire che qualcuno vuole approfondire cosa viene fatto dentro ad un capannone regolarmente costruito e destinato sa molto di regime sovietico'. Lo affermano i Consiglieri comunali di Forza Italia a Nonantola Antonio Platis e Pino Casano intervenendo nel dibattito in corso sull'insediamento del comparto industriale a Nonantola.



'La realtà - proseguono i due consiglieri - è che gli uomini di Bonaccini si sono consegnati come ostaggi alla pattuglia di integralisti del “No a tutto”, i quali, in dichiarazione di voto, hanno già alzato il “prezzo”, annunciando la moratorio per ogni nuova costruzione a Nonantola. Nel consiglio di fine dicembre sarà quindi difficile dare il via libera alla costruzione della nuova caserma dei carabinieri. Dopo aver fatto fuggire investimenti da 70 milioni di euro, - chiosano i consiglieri Platis e Casano - il PD riuscirà a smarrire definitivamente anche la Benemerita?'





