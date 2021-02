Produceva ricette false per garantirsi farmaco e aumentare lo sballo: arrestato

Produceva ricette false con timbro altrettanto falso di un medico inesistente per ottenere, in farmacia, un farmaco a base di ossicodone, un potente antidolorofico che l'uomo utilizzava e spacciava come stupefacente o a abbinava a droghe leggere o alcol, per aumentare l'effetto sballo. Per se e per tutti coloro che ne facevano richiesta e seguivano la sua particolare ricetta. L'uomo, un 26enne ora arrestato, con la stessa tecnica, acquistava il farmaco, diffuso nella terapia del dolore anche per malati di tumore in stadio avanzato, prelevava il farmavo da numerose farmacie in tutta la provincia, intestandole a parenti o conoscenti.



Ma la frequente richiesta dello stesso medicinale ha insospettito un farmacista di Soliera che ha segnalato il fatto ai Carabinieri di Carpi. Le indagini dei militari, guidati dal capitano Alessandro Iacovelli, sono riusciti a ricostruire la sua ingente attività. Confermata anche dalle 1300 pasticche rinvenute nel corso della perquisizione domiciliare insieme a 30 grammi di marjuana. Che l'uomo rivendeva a prezzi molto elevati essendo usata anche senza abbinamento ad altre droghe, essa stessa come sostanza stupefacente. Iniettata o sniffata.



Ora è accusato dei reati di detenzione ai fini di cessione di medicinali contenenti sostanze stupefacenti e di falsità materiale commessa da privato continuata.