Pronti a rubare, fermati dai Carabinieri

Nell’ambito dell’attività di prevenzione e contrasto di reati predatori dei Carabinieri, i militari della compagnia di Sassuolo hanno fermato e controllato, a Formigine, 4 persone. Viaggiavano con fare sospetto a bordo di un auto condotta da chi, tra loro, era senza patente. Da una perquisizione veicolare e personale i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato numerosi attrezzi atti allo scasso e ricetrasmittenti.

Per i quattro, due italiani e due dell’est Europa, di età compresa tra i 27 ed i 52 anni, è scattata la denuncia in stato di libertà per possesso ingiustificato di oggetti atti allo scasso e guida senza patente.



Nella foto gli oggetti atti allo scasso sequestrati dai Carabinieri