Pronto soccorso, Carpi, l'Ausl rassicura: 'Più controlli e vigilanza'

L'Ausl di Modena prova a rassicurare operatori sanitari e cittadini, dopo le ultime aggressioni al Pronto soccorso dell'ospedale di Carpi. Da un lato si dà corso 'ad ulteriori procedure di reclutamento di personale', puntualizza in una nota l'azienda sanitaria, dall'altro partono altri 'interventi formativi, strutturali e di riorganizzazione ed efficientamento dell'assetto, anche con l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza' a professionisti e cittadini.Come già spiegato a sindacati e Comune, sono stati previsti e 'sono già in fase di attuazione interventi rispetto ai sistemi di sicurezza, tra cui il potenziamento della videosorveglianza e della presenza in Ps dei servizi di vigilanza', dettaglia l'Ausl.È previsto a breve anche un incontro in Prefettura sul tema della sicurezza delle strutture sanitarie, per 'rafforzare il presidio e la collaborazione con tutte le forze dell'ordine'. Contemporaneamente si sta intervenendo sul versante organizzativo con 'nuove istruzioni operative interne e con interventi sul front office del triage', con l'obiettivo di dedicare più tempo al primo contatto col paziente. Infine, conclude l'Ausl, 'saranno potenziati i momenti formativi e di supporto al personale, sia per la gestione dei comportamenti aggressivi e degli atti di violenza a danno dei lavoratori, con corsi di de escalation per i professionisti dell'equipe, sia attraverso l'offerta di un supporto psicologico individuale', per un sostegno personalizzato al singolo operatore.