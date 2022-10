PS Carpi e Mirandola: in arrivo rinforzi sanitari

Già da ieri tutti i turni di notte del Pronto Soccorso dell’Ospedale Ramazzini di Carpi sono stati coperti con la presenza di due medici, in alcuni casi per l’intero turno e in altri dalle 20 alle 24, fascia oraria di maggior afflusso.In particolare, il risultato raggiunto a Carpi si inserisce nell’ambito dell’impegno della Azienda USL di Modena per fare fronte alla carenza di figure mediche. Ricordiamo che nei pronto soccorso di Carpi e Mirandola la carenza dei medici di emergenza urgenza, ha portato al ricorso ad un appalto di servizio ad una cooperative per la somministrazione di personale esterno, come evidenziato in un nostro articolo. Nello specifico di Carpi l’Azienda USL di Modena ha assicurato 'che prosegue il proprio impegno per far sì che la situazione dei turni notturni possa trovare una stabilizzazione maggiore, con l’obiettivo di continuare a garantire la presenza di due medici anche in futuro, a partire dal prossimo novembre.'Inoltre, fa sapere l’Azienda sanitaria, si stanno attivando nuove soluzioni organizzative tali da sgravare il Pronto soccorso dai pazienti cui vengono assegnati codici a minore gravità, con l’obiettivo di riservare alle strutture del Pronto soccorso ai casi più gravi'L'Ausl ricorda l’indizione di concorsi per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato, libero professionale, nonché per specializzandi; la pubblicazione di bandi di mobilità; il percorso di cooperazione tra i Servizi di Pronto soccorso delle tre aziende sanitarie della provincia di Modena per la copertura di turni all’interno del Dipartimento Interaziendale di Emergenza-Urgenza; il ricorso a un bando esterno per la fornitura di servizi medici; la promozione di progetti di incentivazione economica nei confronti del personale medico che lavora nei PS Ausl, per quanto riguarda l’attività ordinaria e aggiuntiva, sia diurna che notturna; lo scorrimento di graduatorie di concorso (ove presenti e disponibili) di altre Aziende della Regione.