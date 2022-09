Medici Pronto Soccorso in appalto: dall'Ausl 1.416 euro per turno

'I Pronto Soccorso che maggiormente risentono della carenza di organico sono Carpi e Mirandola. Nel complesso è stato definito un fabbisogno di 52 turni mensili, che moltiplicato per il costo del singolo turno (per turno s’intende il turno da 12 ore di un singolo medico), ovvero 1.416 euro lordi, restituisce il costo mensile di 73.632 euro, dunque 220.896 euro a trimestre'. Queste le cifre di merito fornite dall'Ausl di Modena alla nostra richiesta di ulteriori informazioni rispetto alla pubblicazione, nei giorni scorsi, dei contenuti una determina con cui l'Azienda Sanitaria rinnovava l'appalto trimestrale ad una cooperativa di Bologna per la somministrazione di medici di emergenza urgenza per coprire turni altrimenti scoperti nei Pronti Soccorso. Un risposta con la quale viene specificato, rispetto alla determina, il numero di turni (52) e vengono chiarite le modalità del turno singolo da 1.Perché l'azione strutturale che si starebbe portando avanti, l'Ausl la starebbe concentrando sui bandi per l'assunzione di personale: 'L’Azienda sta mettendo in atto tutte le azioni possibili per il reperimento di personale a tempo indeterminato, determinato e libero professionale; in particolare ha provveduto all’indizione di numerosi concorsi pubblici ripetuti più volte, nel corso degli anni, allo scorrimento di graduatorie di concorso di altre Aziende della Regione, così come alla pubblicazione di bandi finalizzati all’acquisizione di contratti Libero Professionali, per specializzandi, medici in quiescenza e alla pubblicazione di bandi di mobilità'. Azioni che evidentemente fino ad ora non hanno portato ai risultati auspicati, almeno per specifici comparti, rendendo necessario il ricorso, in questi, ad appalti esterni. L'ultimo affidamento da 220.000 euro per 52 turni, rinnovato copre il fabbisogno fino al 3 dicembre. Di fatto due mesi e mezzo da oggi. L'aupicio che a quella data la situazione possa essersi normalizzataGianni GaleottiNella foto, l'ngresso del Pronto Soccorso all'ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola