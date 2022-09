Medici ospedalieri emergenza in appalto: dall'Ausl di Modena altri 220.000 euro a cooperativa di Bologna

Non più solo facchini, personale addetto alle pulizie o alle manutenzioni. Negli ospedali, da tempo a questa parte, in appalto, con somministrazione di lavoro dall'esterno, ci sono anche schiere di medici, in particolare quelli del servizio di emergenza urgenza, e dei Pronto Soccorso per intenderci, dove l'emorraggia da fronteggiare è già da mesi, quella data dalla carenza numerica di professionisti. Da tempo, ma soprattutto con l'emergenza Covid, il pronto soccorso e la medicina d'urgenza territoriale è diventato per molti un terreno da evitare o dal quale fuggire. E nel quale magari ritornare ma attraverso altri contratti e affidamenti da privati. Anche con contratti trimestrali. Una realtà che emerge chiaramente da uno degli ultimi atti con cui l'Ausl di Modena rinnova, su richiesta del Direttore del Presidio Ospedaliero pervenuta il 18 agosto scorso, il contratto in essere con una Società Cooperativa Onlus con sede a Bologna per la fornitura in via temporanea e di urgenza di servizi medici ospedalieri per le esigenze della rete provinciale di emergenza e urgenza dell’Azienda Usl di Modena. Alle stesse condizioni, anche economiche, di quello precedente, ovvero 220.896 euro. Importo esente da Iva paramentrato ad un costo, a turno, di 1.416 euro. Così da arrivare quasi a fine anno, al 3 dicembre 2022, a partire dal 4 settembre, per andare in continuità con il precedente appalto giugno-settembre. Per un totale di quasi 450.000 euro per sei mesi.Gi. Ga.