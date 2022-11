Riapertura Ps ospedale Scandiano: sì a petizione chiesta dalla Lega

Dal primo dicembre presso l'URP di Rubiera, verrà destinato uno spazio in cui ogni cittadino potrà firmare in autonomia i moduli

Ieri sera il consiglio comunale di Rubiera ha approvato all’unanimità la mozione proposta dal gruppo “Lega Salvini Premier” sulla raccolta firme per chiedere la riapertura del Pronto Soccorso dell'ospedale Magati di Scandiano, chiuso da ormai 3 anni, oltre al ripristino dell’automedica.



'Dal primo dicembre presso l'URP di Rubiera, verrà destinato uno spazio in cui ogni cittadino potrà firmare in autonomia i moduli, il termine ultimo è il 31 gennaio 2023 - spiegano i consiglieri leghisti Stefano Prodi, Catia Manzini e Carlo Iotti -. Da mesi i cittadini di Comuni limitrofi come Scandiano e Casalgrande sono mobilitati per chiederne la riapertura, all'inizio del 2022 era stata inviata una lettera al presidente della Regione Bonaccini oltre che all’assessore alla Sanità Donini, alla direttrice dell’Ausl provinciale Marchesi e ai sindaci di Scandiano, Casalgrande, Viano e Rubiera'.





Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.