Sanzioni che la Polizia Locale ha comminato grazie all’utilizzo di 10 “fototrappole”: sistemi di rilevamento che vengono posizionati, in base alle valutazioni della Polizia Locale dell’Ufficio Ambiente ed alle segnalazioni, nei pressi dei luoghi d’abbandono dove rimangono per alcune settimane prima di essere trasferite, a rotazione, in altri luoghi.“Il nuovo sistema di raccolta differenziata – commenta il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – ad oggi non sta funzionando bene per la qualità ed il decoro della nostra città. Anni fa sindaci, che probabilmente non sono mai usciti dal loro territorio perché era semplice accorgersi che, dove era stato adottato il porta a porta, non aveva funzionato, hanno votato in Atersir un sistema che, alla prova dei fatti, è fallimentare.Atersir ed Hera, poi, hanno calato dall’alto un contratto che ci impone questo sistema di raccolta e dinamiche incomprensibili: basti pensare che, proprio ieri, all’isola ecologica erano terminati i sacchi gialli, con le persone andate a ritirarli per poter fare il loro dovere, che sono state costrette a tornare a casa a mani vuote. Errare è umano, ma perseverare è diabolico.Abbiamo già incontrato ed incontreremo ancora Hera ed Atersir per ottenere un cambio di passo deciso in questo sistema di raccolta in cui abbiamo le mani legate, ciò che possiamo contrastare sin da subito, invece, è la maleducazione e la mancanza di senso civico di chi abbandona i propri rifiuti a bordo strada, infischiandosene di chi vive in zona e del decoro della nostra città. Le fototrappole funzionano, circa un centinaio di sanzioni in poco più di due mesi lo testimoniano, continueremo ad utilizzarle in zone sempre diverse, implementando i controlli per individuare chi abbandona i rifiuti ovunque, perché chi non ha rispetto per gli altri, creando disordine e degrado urbano deve essere consapevole che, in breve tempo, sarà sanzionato”.