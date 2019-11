'San Cesario, centro storico sta morendo e nelle frazioni va peggio'

'Il centro storico di San Cesario sta morendo, fra edifici fatiscenti e negozi prossimi alla chiusura. Peggio ancora va a Sant'Anna, dove un unico negozio resiste grazie alla tenacia dell'esercente. Dopo aver speso oltre 600mila euro per la palestra nel Centro Sportivo, è ora che l'amministrazione si concentri sulla riqualificazione urbana'. Così in una nota Sabina Piccinini della lista civica Nuovo San Cesario.

'Nel 2006 stati spesi oltre 500mila euro per il rifacimento di Corso Libertà in Centro Storico, con tanto di fontana d’epoca. Il “salotto”, come lo ha recentemente definito il nostro sindaco, è risultato però poco interessante, praticamente snobbato dai sancesaresi. Si riempie solo in occasione di feste, le solite da oltre dieci anni. Questi sono i risultati della “lungimiranza” di cui i nostri amministratori sono soliti auto-incensarsi: zone terremotate a parte, sono pochi in Provincia i centri storici così deprimenti - afferma la Piccinini -. Diversi anni fa proponemmo di spostare il mercato del venerdì in Corso Libertà: tutti d'accordo, minoranze e amministratori, poi però, il mercato in Corso Libertà non si è mai visto. Ci saremmo aspettati una visione più ampia del Centro Storico, un progetto che prevedesse il recupero di fabbricati oggi abbandonati e fatiscenti. Pensiamo all’ex macello, all'ex segheria, all'ex cartiera, ad edifici pubblici quali l’ex comune e l'ex cinema. A chi può interessare un centro storico in degrado, distante neppure un chilometro da un centro commerciale? E' normale che i negozi chiudano e molto difficilmente ne apriranno di nuovi. Circa dieci anni fa, Comune e Commercianti costituirono un’associazione mista pubblico-privata denominata “Botteghe del Borgo”, un segnale che faceva ben sperare in una ritrovata vitalità per il Centro Storico: i commercianti aderenti hanno ricevuto soldi pubblici (già dal 2014, circa 69mila euro) i risultati però, sono sotto gli occhi di tutti. Dopo aver speso oltre 600mila euro per la palestra nel Centro Sportivo, è ora che l'amministrazione si concentri sulla riqualificazione del Centro Storico e di Sant'Anna. Decida almeno cosa intende fare dell'ex Comune e dell'ex Cinema. Proprio dal recupero del “Nuovo cinema paradiso”, potrebbe partire la rinascita del Centro Storico'.