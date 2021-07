San Cesario, inaccettabile spreco di denaro pubblico per arredo centro

'A San Cesario, purtroppo ci troviamo nuovamente a denunciare l’ennesimo, assurdo, spreco di danaro pubblico da parte dell’amministrazione Pd del sindaco Zuffi'. A parlare è Mirco Zanoli, consigliere e portavoce lista civica Rinascita Locale.'L'11 luglio il sindaco con la solita trionfalistica propaganda politica che lo contraddistingue ha informato la cittadinanza di un progetto che vede installare nella piazza di Corso Libertà ben 18 grandi vasi contenenti differenti alberature, nuove sedute (panchine) e una nuova illuminazione. Ma se per le alberature non ci sarebbe esborso da parte dei cittadini (tranne in caso di morte dei singoli esemplari pare), per il resto non è assolutamente così, infatti nei giorni scorsi siamo rimasti esterrefatti leggendo la determinazione relativa al noleggio delle panchine (lasciamo ai lettori giudicarle) e delle luci, per un ammontare totale di circa 13.000 euro, non paghi quindi dei 10.000 euro gettati nel progetto passeggiate lo scorso anno, adesso decidono di buttare una cifra ancora maggiore su questo tardivo noleggio mentre a detta loro in paese dilagherebbe la povertà al punto da aprire un tavolo ad essa dedicato - afferma Zanoli -. Questo è a nostro avviso scandaloso, è bene che i cittadini sappiano come vengono utilizzati i loro soldi dall’amministrazione della propaganda'.