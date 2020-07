San Prospero, spaccio e furti: due minorenni arrestati

Uno dei tre minorenni diciassettenni bloccati ed arrestato dai Carabinieri di Carpi si era trasferito a casa della nonna con problemi di olfatto, perché difficilmente avrebbe potuto percepire il forte odore emesso da grandi quantità di canapa. Un chilogrammo in particolare. Una garanzia per potere gestire senza generare sospetto lo stoccaggio della droga da spacciare. Un'altro altro aveva nascoste nel garage biciclette rubate e nella sua camera da letto una spada katana. Un altro nascondeva droga in casa, ma in quantità inferiori, circa 50 grammi, rispetto all'amico che nell'appartamento della nonna ne nascondeva un chilogrammo. Tre amici, compagni di reati, spaccio e furti in particolare, tutti diciasettenni. Residenti Cavezzo e Modena. Due arrestati all'alba di oggi ed il terzo (con le bici rubate in garage), denunciato su ordine della Procura della Repubblica presso il tribunale dei minori di Bologna