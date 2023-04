Montegibbio: 13enne cade in mountain bike, ferito ma salvo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Stava percorrendo il percorso che attraversa il bosco in salita verso il castello di Montegibbio, in compagnia del padre, quando ha improvvisamente perso il controllo della bicicletta sbattendo rovinosamente a terra. Forti le contusioni, forse fratture che hanno richiesto l'intervento del soccorso. Sul posto visto il luogo non raggiungibile da ambulanze, si sono diretti i Vigili del Fuoco e gli operatori del Saf (Soccorso Speleo Alpino Fluviale). Il ragazzo di tredici anni è stato così raggiunto, sottoposto alle procedure di immobilizzazione recupero e affidamento agli operatori del 118. Trasportato all'ospeale di Baggiovara è stabile e non corre pericolo di vita.