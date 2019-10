Sassuolo, difetti sul software, slitta di un mese scadenza Tari

Sarà in approvazione nel Consiglio Comunale di questa sera la delibera che proroga di un mese, dal 31 ottobre al 30 novembre, la scadenza del saldo Tari: la tassa sulla gestione dei rifiuti cittadini.Per questioni prettamente tecniche, legate alla sostituzione del software necessario alla fatturazione, infatti, le “bollette” con il saldo dell’imposta e le modalità di pagamento verranno spedite dall’Ufficio Tributi del Comune di Sassuolo con qualche giorno di ritardo.Onde evitare una scadenza troppo ravvicinata tra il recapito della bolletta ed il termine di pagamento, quindi, l’Amministrazione comunale in via del tutto eccezionale ha disposto la proroga della scadenza che non sarà più giovedì 31 ottobre ma diventerà sabato 30 novembre.