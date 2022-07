Sassuolo, malore improvviso: muore storica volontaria Croce Rossa

Lutto nel mondo del volontariato modenese. E' deceduta ieri, vittima di un malore improvviso, Patrizia Cortesi, storica volontaria della Croce Rossa di Sassuolo. La donna è stata ritrovata ieri mattina priva di vita nella sua abitazione a causa di un malore.Viceispettrice già nel lontano 1993, è stata un “Monitore”, ha effettuato missioni all’estero per Croce Rossa come infermiera, sempre attiva per le varie Campagne del Comitato e disponibile a prendersi cura del prossimo.'Una donna straordinaria, che ha fatto davvero tanto, tantissimo e silenziosamente - scrive in una nota il Comitato sassolese di Croce Rossa italiano -. Il presidente, il Consiglio direttivo e tutti i volontari di Croce Rossa Italiana Comitato di Sassuolo, si uniscono al dolore della famiglia ed esprimono le più sentite condoglianze per la perdita di una persona speciale come Patrizia. Ciao Patty, tu e il tuo sorriso vivrete sempre nei nostri cuori'.