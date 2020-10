Sassuolo, tre studenti positivi al Covid al Da Vinci e alle Pascoli

Sono tre i nuovi casi di studenti positivi al covid, individuati a Sassuolo, relativi ad alunni che frequentano la secondaria di primo grado “Da Vinci” (una classe) e la primaria “Pascoli” (due classi). Le positività sono da attribuire a focolai familiari e dunque sono relative a persone che si trovavano già in isolamento domiciliare.

Non appena appresa notizia delle positività, l’Azienda USL di Modena ha avvisato le scuole e le famiglie: nelle prossime ore i ragazzi verranno sottoposti a un tampone di controllo. Secondo quanto emerso dall’indagine epidemiologica, e attenendosi alle recenti indicazioni del protocollo regionale pubblicato lo scorso 21 settembre, non è previsto l’isolamento domiciliare in attesa dell’esito del tampone, sarà quindi possibile per tutti proseguire la frequenza scolastica con l’obbligo di mascherina anche al banco, obbligo che è esteso a tutti gli studenti, insegnanti e personale non docente delle scuole interessate per tutto il periodo della sorveglianza sanitaria.