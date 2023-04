Serra, è ufficiale: anche i Socialisti con Lega e Fi per la Ferrari

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













A questo punto a Serra si profila uno scontro tra il candidato di Fdi, l'uscente Bartolacelli, e una coalizione trasversale centrodestra-centrosinistra per la Ferrari. Con Giorgio Zanoli a fare da outsider civico.'Una delegazione della Segreteria Provinciale del Psi di Modena, guidata dalla segretaria provinciale Graziella Giovannini, ha incontrato la candidata a sindaco di Serramazzoni Simona Ferrari e alcuni candidati della lista civica 'Noi per Serra', assicurando il sostegno dei socialisti a questa proposta politica e amministrativa che è scesa in campo per dare una nuova e innovativa amministrazione a Serramazzoni - afferma il Psi -. L'incontro, molto cordiale e costruttivo, ha messo in evidenza una grande sintonia sia dal punto di vista politico che programmatico tra la candidata a sindaco, i candidati presenti e gli esponenti del Psi modenese. Il Psi, riconoscendo e rispettando, l'assoluto carattere civico della lista, ha potuto apprezzare la chiarezza di idee, la competenza e la novità della squadra messa in campo dalla candidata Ferrari che si propone di dare un segnale di positiva discontinuità nella amministrazione di Serramazzoni nell'interesse delle cittadine e dei cittadini e del territorio di Serramazzoni'.