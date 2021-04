Soliera, professore delle Medie arrestato per corruzione di minore

Un professore delle scuole Medie di Soliera è stato arrestato ieri poco prima dell'inizio delle lezioni dai carabinieri di Carpi. Gravissima l'accusa che grava sul docente che si trova ora agli arresti domiciliari: corruzione di minore. L'uomo avrebbe fatto avances sessuali ad uno studente in cambio della promessa di favoritismi. Il dirigente scolastico Silvia Menabue ha già annunciato di avere sospeso il docente dal servizio fino all’esito del procedimento penale. Decisiva per arrivare all'arresto, sarebbe stata la segnalazione di un genitore.

