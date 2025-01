Sorbara, taglio del nastro al nuovo nido d'infanzia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sabato alle 10.30 inaugura il nuovo nido d'infanzia di Sorbara , che a partire dal prossimo 3 febbraio attiverà il servizio nei locali parrocchiali di via Verdeta.Alle 10.30 il sindaco di Bomporto, Tania Meschiari, porterà il saluto dell'Amministrazione, a seguire ci sarà la presentazione dell'intervento sul nido da parte dei Servizi educativi dell'Unione del Sorbara. In chiusura, interviene l'assessore a Welfare, Terzo settore, Politiche per l’infanzia e Scuola della Regione Emilia-Romagna, Isabella Conti. Alle 11 è previsto il taglio del nastro, seguito da una visita ai locali e da attività laboratoriali con creta e materiale naturale rivolte alle bambine e ai bambini. Chiude la mattinata un piccolo rinfresco per tutti i presenti.

Il nuovo servizio, gestito dall'Unione del Sorbara, mette a disposizione della comunità ulteriori 21 posti, assegnati ad altrettante famiglie di Bomporto e dell'Unione che erano rimaste in lista d'attesa. L’apertura del Nido è stata resa possibile anche grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna: le risorse regionali, destinate alla gestione delle attività, hanno permesso un incremento dell'offerta di posti disponibili e riservati alle famiglie con ISEE entro i 40mila euro. Fondamentale, ai fini dell'apertura, anche la fattiva collaborazione della Parrocchia di Sorbara che ha messo a disposizione i locali per l'attivazione del servizio.'Questo nuovo nido rappresenta un passo importante per la nostra comunità - ha dichiarato il sindaco Tania Meschiari -. Siamo orgogliosi di poter offrire un servizio che risponde alle esigenze delle famiglie, garantendo spazi accoglienti e un’educazione di qualità per i più piccoli.

Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto, tra i quali la Regione Emilia-Romagna per il supporto finanziario che ci ha permesso di ampliare l’offerta educativa dell'Unione'.Il nuovo Nido, il cui nome sarà individuato insieme alle famiglie, offre ampi spazi da dedicare alle attività per i bambini, ma utilizzabili anche dalle famiglie per eventi di promozione della cultura dell'infanzia. Per adattare i locali precedentemente destinati a scuola d’infanzia, in spazi idonei ad accogliere bambini nella fascia d'età dai 9 ai 36 mesi, sono stati necessari alcuni interventi, oltre all'adeguamento di parte degli arredi. La gestione delle attività educative è affidata ad un gestore esterno autorizzato e accreditato dall’Unione del Sorbara, che opererà sotto le direttive e la supervisione del coordinamento pedagogico unionale. La produzione dei pasti è affidata a una ditta specializzata del settore e il menù è autorizzato dal Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione dell'Azienda Ausl di Modena.