Sotto La Pressa con Simona Magnani: 'La Montagna al centro'

Nuovo appuntamento con Sotto La Pressa in vista delle elezioni del 26 gennaio. Dopo aver intervistato questa mattina Michele Barcaiuolo , questo pomeriggio ospite della nostra redazione è stata la candidata della LegaCandidata sindaco a Polinago, attuale consigliere provinciale, Simona Magnani ha messo al centro della sua campagna elettorale i temi della montagna: dalla riapertura del punto nascite di Pavullo alla manutenzione delle strade, dal potenziamento della rete di telefonia a decisi sgravi fiscali per le imprese. 'Chi continua a vivere in montagna oggi lo fa per amore della sua terra, perchè sente la montagna come casa propria, nonostante il disinteresse e l'abbandono in cui questo territorio è stato lasciato negli ultimi 10 anni dalla sinistra - afferma la candidata Lega -. Salvini e la Lega in questa campagna elettorale hanno dimostrato una attenzione all'Appennino e ai piccoli borghi che va ben oltre il mero interesse elettorale perchè tutto non può e non deve essere misurato con l'ampiezza del bacino di voti nel quale si va a pescare. Noi, ad esempio, siamo stati nel fine settimana nel piccolo borgo di San Pellegrino in Alpe proprio per dimostrare questa volontà di essere vicini a tutti i cittadini'.Una campagna elettorale, quella della leghista, che parte dalla montagna per abbracciare tutta la provincia di Modena, toccando temi amplificati in zone complesse come l'Appennino ma centrali in tutta la provincia. 'Penso alla difesa del suolo e al tema del dissesto idrogeologico - commenta -. Un tema legato alla manutenzione degli argini che implica investimenti importanti, ma anche intrecciato al tema del controllo faunistico, garantito da una seria attività venatoria'.