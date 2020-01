Barcaiuolo: 'Festa dell'Unità il giorno del voto: andremo da prefetto'

Continuano gli appuntamenti 'Sotto La Pressa' in vista del voto in Emilia Romagna del 26 gennaio. Dopo aver ospitato ieri Giulia Bosi del Pd e Paolo Trande della lista di sinistra Coraggiosa, protagonista della puntata di questa mattina, in diretta Facebook, è stato il capogruppo della lista di Modena di Fratelli d'Italia,Tanti i temi sollevati dall'esponente meloniano in un contesto che vede Fratelli d'Italia in netta crescita anche in Emilia Romagna. 'Siamo decisamente la seconda forza del centrodestra e siamo orgogliosamente al fianco della Lega a sostegno della candidatura diin Emilia Romagna - afferma Barcaiuolo incalzato sulla sovraesposizione mediatica del Carroccio in questa campagna elettorale -. Chi è in evidente imbarazzo è Bonaccini costretto a nascondere il simbolo del suo partito e a rinnegare la sua stessa storia politica'.E dopo aver sottolineato le battaglie di Fratelli d'Italia sui temi della sanità e delle infrastrutture, Barcaiuolo si sofferma sugli sviluppi di una polemica già sollevata nei giorni scorsi . 'Il Pd ha organizzato la propria festa dell'Unità nel giorno del silenzio elettorale e nel giorno del voto: una cosa che va oltre lo scandalo - afferma Barcaiuolo - Domani, accompagnato dal, chiederò un incontro al prefetto affinchè intervenga e blocchi questo evento. Capisco la paura del Pd, ma c'è un limite di decenza'.