'Festa dell'Unità il 26 gennaio, così Pd infrange silenzio elettorale'

'Cari compagni del Pd, io capisco che stare per perdere la Regione vi stia facendo diventare pazzi, ma calpestare la legge mi sembra un po’ troppo, perché la legge come le istituzioni non sono vostre sono di tutti e vanno rispettate. Da tutti'. Così il candidato di Fratelli d'Italia Michele Barcaiuolo punta il dito sulla concomitanza tra la Festa dell'Unità Pd a Modena e le elezioni regionali.



“Il silenzio elettorale, in particolare, è disciplinato dall'articolo 9, così come modificato dalla l.130/1975 - recita Barcaiuolo -. Per effetto di questo articolo nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda”

'Credo che organizzare una festa di partito durante le elezioni sia leggermente in contrasto con la citata normativa, non pensate?' - chiude Barcaiuolo.