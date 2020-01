Ponte Alto, Festa de l’Unità in vista delle Regionali

Dal 17 al 26 gennaio, per due fine settimana successivi, l’area di Ponte Alto ospita un anticipo della Festa de l’Unità di primavera, organizzata dai Circoli Pd della città di Modena. La Festa sarà in funzione dal venerdì sera alla domenica a mezzogiorno. Molti gli ospiti attesi, tra cui il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Andrea Martella, il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli e Gianni Cuperlo.

“La Festa della città, per il periodo di campagna elettorale in cui si colloca, assume un significato di rilievo: apre, nei fatti, l’ultima settimana di campagna elettorale, ospita componenti del Governo, europarlamentari, parlamentari eletti sul territorio, i candidati Pd alla prossima Assemblea Legislativa regionale - afferma il segretario cittadino Andrea Bortolamasi -. Questo è il nostro modo di fare politica e di finanziarci come partito. Non come altri che non ci hanno ancora spiegato esattamente da dove arrivano quei famosi 49 milioni di euro. Le Feste sono il Dna del Partito democratico. Sono, per loro natura, aperte e accoglienti. Tutta la città, come sempre, è invitata a partecipare. Alla Festa si mangia, si balla, ci si confronta e si sta insieme. La Festa è comunità”.

“Con la Festa di primavera organizzata dal Pd della città prende avvio la stagione delle Feste de l’Unità 2020. Le Feste de l’Unità sono la metafora di un progetto politico. La spiego in questi termini: se io pensassi da solo di realizzare un evento come la Festa de l’Unità, quindi di coinvolgere decine di volontari che per giorni riescono a tenere vivo questo tipo di manifestazione sarei un pazzo. Se questo progetto, invece, penso di realizzarlo come parte di una comunità, allora diventa possibile - aggiunge il segretario provinciale Davide Fava -. Per questo motivo le Feste “sono” il Partito democratico e il Partito democratico è una comunità di persone generose, coraggiose, capaci di realizzare ciò che sembrerebbe impossibile”.