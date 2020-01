Sotto La Pressa con Paolo Trande: 'Sostegno da sinistra a Bonaccini'

, capolista di Emilia Romagna coraggiosa, è stato l'ospite di oggi pomeriggio (dopo l'intervista di questa mattina del Pd) della nostra rubrica in diretta Facebook Sotto La Pressa. 'Noi proponiamo un patto per il clima e un nuovo patto per il lavoro. Proponiamo dunque di introdurre politiche nuove in un governo che valutiamo complessivamente positivo, ma che in questi anni ha mostrato criticità - ha spiegato Trande intervistato da Gianni Galeotti - Per questo motivo rispetto alla continuità rappresentata dalla ripresentazione di Stefano Bonaccini inseriamo diversi elementi di positiva discontinuità'.Dal punto di vista delle infrastrutture Trande sottolinea il propriocosì come pensate oggi. 'Per noi il punto centrale è non contrappore il tema del lavoro a quello delle politiche ambientali - ha aggiunto il capolista -. La nostra forza e capacità di incidere dipenderà poi ovviamente dal tipo di consenso che otterremo alle urne'.E sui partiti di sinistra che hanno deciso di correre da soli, fuori dalla coalizione di Bonaccini, Trande è chiaro: 'Non chiederò mai il voto utile perchè ogni voto è utile, ma indubbiamente io penso vi siano opzioni che meglio di altre possono rappresentare le istanze degli elettori'.