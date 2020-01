Sotto La Pressa, Giulia Bosi (Pd): 'Europa e sostenibilità al centro'

In una lista formata da 4 consiglieri regionali uscenti (), un assessore regionale (), un ex leader M5S () e una ex assessore comunale (), il volto 28enne diè l'unica vera novità in casa Dem in vista delle elezioni regionali di domenica. Giulia Bosi oggi è stata ospite di Sotto La Pressa e, partendo dalla sua esperienza di assessore a Ambiente e Europa in Comune a Formigine, ha descritto quale sarà il suo impegno in caso di elezione in viale Aldo Moro.Una preparazione e una freschezza quella dimostrata dalla Bosi che pare scardinare i soliti recinti Pd. Del resto l'assessore formiginese non è iscritta al Partito Democratico ed è stata inserita in lista come indipendente. Su sicurezza e sanità la candidata alle Regionali ammette i limiti della gestione Dem (pur sottolineando i tanti aspetti positivi del sistema sanitario regionale), mentre assicura che il suo primo obiettivo, se eletta, sarà quello di sfruttare al meglio le opportunità (anche economiche) messe a disposizione dall'Europa e spesso non messe a regime a livello locale. Un nodo centrale per la Bosi insieme a quello legato alla sostenibilità ambientale.Impossibile per l'assessore Pd di Formigine non citare la piazza stracolma di Maranello di sabato targata Lega. 'La preoccupazione in vista del voto è evidente - ammette Giulia Bosi -. Il Pd dal canto suo, al di là della apertura della campagna elettorale di Bonaccini, ha deciso di lasciare gli eventi di piazza a movimenti spontanei come le Sardine e di concentrarsi in incontri personali o tra piccoli gruppo tentando di entrare nel merito dei problemi'. Nessun richiamo allo spauracchio delle destre e nessun attacco diretto all'avversario. Uno stile diverso da cui - forse - il Pd modenese potrebbe ripartire.