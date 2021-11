Spaccio di droga: un arresto e una denuncia a Modena e Carpi

Un arresto e una denuncia al termine di differenti attività di controllo del territorio messe a segno in queste ore da Carabinieri e Polizia di Stato in provincia.I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di, nella tarda serata di ieri,hanno tratto in arresto un 19 enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.Il giovane, in Viale Berengario, alla vista dei militari è salito rapidamente sulla sua bicicletta cercando di allontanarsi. Visto il suo atteggiamento sospetto, è stato raggiunto e controllato, nonostante la resistenza opposta dal giovane al compimento degli atti d’ufficio. Nel corso della perquisizione personale sono stati rinvenuti e sequestrati 30 grammi di hashish, 1 grammo di cocaina e un bilancino di precisione.In sede di direttissima, l’A.G. ha convalidato l’arresto disponendo l’applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Modena

il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Carpi ha denunciato in stato di libertà un giovane di anni 20, residente a Carpi per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenteDurante il normale servizio di controllo del territorio, gli Agenti hanno notato un auto con a bordo due occupanti e procedevano al controllo. Il conducente alla richiesta dei documenti si è innervosito insospettendo gli agenti. Sospetto confermato da un forte odore di sostanza stupefacente provenire dal veicolo.Gli Agenti con l’ausilio di una unità cinofila della Guardia di Finanza già impegnati sul territorio di Carpi per altre attività, rinvenivano sotto il sedile del lato conducente un involucro termosaldato contenente 0,40 grammi di Marjuana occultato all’interno di un marsupio. Ma il risultato più evidente è avvenuto a seguito della perquisizione domiciliare. All'interno di due contenitori in vetro in camera da letto riposti in un armadio, gli agenti hanno trovato 53,6 grammi di nonché un bilancino di precisione intriso ancora della sostanza riposto in una scrivania.