Tutor tangenziale Modena-Sassuolo: 70mila multe. Ogni giorno 190

Nel 2022 sono state 69.991 le sanzioni notificate dal sistema automatico di rilevazione della velocità media installato sulla tangenziale Modena-Sassuolo

Nel 2022 sono state 69.991 le sanzioni notificate dal sistema automatico di rilevazione della velocità media installato sulla tangenziale Modena-Sassuolo, su entrambi i sensi di marcia, dall’uscita di Corlo a quella di Ponte Fossa. Oltre 190 multe al giorno.

'Da quando è stato installato il cosiddetto tutor, non si sono registrati incidenti nel tratto interessato - fa sapere il Comune di Formigine -. I proventi provenienti da queste sanzioni sono destinati a interventi di manutenzione e sicurezza stradale, in particolare: ciclabili e ricucitura della rete ciclopedonale, nuova rotatoria sulla via Radici a Corlo, riqualificazione delle aree antistanti le scuole. Inoltre, con la bella stagione partirà un consistente piano di asfaltature nel capoluogo e nelle frazioni'.



Complessivamente gli agenti formiginesi hanno effettuato 9.240 ore di attività sui 250 chilometri di strade comunali. Per quanto riguarda le violazioni maggiormente accertate, figura l’eccesso di velocità, seguono le infrazioni per sosta irregolare (866 sanzioni) e mancanza di copertura assicurativa (116 violazioni). Per quanto riguarda il controllo sui mezzi pesanti, figurano 76 sanzioni per autotrasporto irregolare. 143 sono stati gli incidenti, 51 dei quali con feriti.





Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.