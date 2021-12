Ucman. presidio lavoratori in Municipio a Mirandola, il Comune: 'Sbagliato indirizzo'

Alcune decine di lavoratori, assunti direttamente dall’Unione e tramite agenzie interinali, hanno partecipato al presidio del personale dell’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord che, in occasione dello sciopero proclamato per l’intera giornata di oggi, si è ritrovato davanti alla sede del Municipio di Mirandola. Per la CGIL l’adesione allo sciopero, si sarebbe stata di di circa l'80% raggiungendo punte del 100% in alcuni settori, tra cui i nidi d’infanzia, i servizi sociali e territoriali, i tributi.'Le motivazioni che hanno portato all’iniziativa di sciopero - affermano Veronica Marchesini – FP CGIL Modena e Sabrina Torricelli – CISL FP Emilia Centrale - riguardano la situazione di numerose carenze di personale che da tempo si registrano in Unione e dal precariato che caratterizza ormai endemicamente numerosi servizi, aggravata dalle decisioni dell’Unione di privarsi di possibilità di assunzione cedendo capacità assunzionali al Comune di Mirandola in occasione del ritorno in Comune di alcuni servizi, sebbene quest’ultimo abbia tutte le possibilità di assumere.'Le decisioni assunte dall’ Unione - affermano le referenti sindacali - rischiano di peggiorare le condizioni di lavoro e di mettere a rischio la tenuta e la qualità dei servizi e dell’Unione stessa, e i lavoratori hanno manifestato per far emergere i notevoli disagi che ne derivano e per chiedere ai sindaci stabilizzazioni del personale e dei servizi stessi'Al presidio sindacale all'ingresso del Municipioamministrazione che ha scelto di uscire dall'Unione dei Comuni area nord. “Fatichiamo a capire le ragioni e le motivazioni che hanno portato sindacati e addetti UCMAN a protestare questa mattina davanti alla sede Municipale di via Giolitti quando forse dal momento in cui la presidenza UCMAN è in capo ad altro Sindaco di altro Comune, sarebbe sicuramente stata più idonea altra sede. Sarebbe quanto meno opportuna quindi una spiegazione da parte degli organizzatori, dati anche i disagi creatisi per i cittadini e dal momento in cui non era uno sciopero dei dipendenti del Comune di Mirandola''Nessuno discute o mette in dubbio il diritto allo sciopero, diritto per altro sancito dalla Costituzione. Quello che non capiamo è perché la scelta sia ricaduta su Mirandola. Mirandola, lo ricordiamo che ha fatto le proprie scelte, votate ed approvate in Consiglio comunale e che nulla c’entra ora con la riorganizzazione dell’UCMAN e con quello che purtroppo consegue per i suoi dipendenti. Non vorremmo solo che lo sciopero organizzato innanzi al Comune avesse solamente motivazioni politiche, sancendo in questo modo una doppia beffa per gli scioperanti.”La risposta dei sindacati non si è fatta attendere: 'Rimaniamo esterefatte dalle affermazioni del Sindaco del Comune di Mirandola che ancora una volta, al pari degli altri sindaci, ha evitato di dare risposte concrete alle rivendicazioni dei lavoratori.La sola preoccupazione sullo svolgimento di un presidio e l’indifferenza protratta sulle condizioni dei lavoratori e dei servizi, la dice lunga sulle ragioni che hanno portato allo sciopero' - hanno affermato Marchesini e Torricelli concludendo: 'Ci aspettiamo un deciso cambio di rotta e risposte concrete ai temi posti su assunzioni, superamento del precariato, mantenimento degli stessi livelli di salario accessorio per tutti i lavoratori dell’Unione'