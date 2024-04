Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Desidero esprimere la mia totale disponibilità a collaborare con le autorità investigative, mettendo a disposizione la nostra fitta rete di telecamere, nella speranza che possa essere utile per identificare i responsabili di questo spiacevole incidente, e nel rafforzare la cooperazione della Polizia locale con le altre forze dell’ordine. Purtroppo, durante la campagna elettorale, ci saranno molte proposte per arginare questi fenomeni, alcune delle quali – per esempio dotare i vigili di “taser” o di cani antidroga – non sono sicuro che possano prevenire eventi come quello accaduto ieri. Credo che ciò che serva per garantire un maggiore controllo del territorio sia un aumento della presenza di agenti sul campo. Pertanto, continuerò a sollecitare in ogni sede possibile l’avanzamento del nostro Commissariato a un livello superiore, al fine di assicurare un numero adeguato di uomini e mezzi per fornire servizi migliori alla nostra Comunità'.