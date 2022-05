A Modena la Giornata del naso rosso: il sorriso come cura

Quali emozioni vi trasmette la figura del clown?Immagino che tanti di voi penseranno a IT e al personaggio del libro di Stephen King, poi portato sul grande schermo. Per molti, oggi la figura del clown incute timore e sospetto, fa paura.Un'altra parte di voi penserà invece a Robin Williams e al film Patch Adams, che ha divertito e commosso.Non sono qui a darvi risposte ma per invitarvi, per chiedervi di venire a scoprirlo.Proprio a Modena c'è un'associazione che si chiama VIP “Viviamo In Positivo” che con i propri volontari cerca di portare gioia, spensieratezza e diffondere il pensiero positivo mediante clown terapia.Detto questo adesso starete pensando: “Ah ma sì, questi sono i clown di corsia!”.Infatti prevalentemente il volontario clown presta servizio nelle strutture ospedaliere e nelle residenze per anziani, ma non solo.Sensibilizza sui temi della solidarietà e collaborazione: attraverso progetti e laboratori con le scuole cerca di stimolare fantasia e creatività nei bambini e nei ragazzi; di incoraggiare all'ascolto, alla fiducia, al rispetto dell'altro. Potrei anche parlarvi delle missioni in Italia e all’estero.Per la verità c'è un elenco lunghissimo di cose che potrei raccontarvi sul dove e come opera un volontario clown, oppure potrei indirizzarvi al sito internet per trovare altre informazioni e curiosità; ora non vorrei dilungarmi.E' importante per me parlarvi della GNR, la “Giornata del Naso Rosso” che si terrà a Modena, in piazza Mazzini, il 21 maggio prossimo.Dove sarà occasione per voi, dopo due anni di impossibilità, di incontrarci e trascorrere un po' di tempo in nostra compagnia. Vorremmo farvi divertire, giocare, ridere... Emozionare!Ad attendervi troverete tanti uomini e donne con camici e abiti colorati, con nomi particolari, un po' stravaganti e bizzarri… tutti diversi e unici!Uniti dagli stessi valori e naturalmente... da un naso rosso!Vi aspettiamo!