Cari maestri la scuola è finita, restare a casa è stata una fatica...

Ai miei cari insegnantiCosa ci ha portato il covid 19?La lontananza dalla nostra scuolaDa noi bambini non sempre amataMa in tempi di coronavirus assai riapprezzata!Ma con oggi la scuola è finitaÈ stata proprio una grande fatica.E che cosa dire delle nostre care maestre?Con loro abbiamo iniziato le videolezioniSenza indugiare ci siamo attrezzatiPer restare preparati.Pronta la maestra FrancescaIn quattro e quattr’ottoTutti quanti ci ha messi sotto!Sempre attiva a farci studiareTutta la geografia dai monti al mareE della formazione delle pianure ne vogliamo parlare?Stai attento ai vulcani che potrebbero eruttare!E gli articoli, gli aggettiviE i verbi indicativiVi serviranno per le descrizioniCosì imparerete a descrivere le varie situazioniImparate anche le canzonicercate gli errori canteriniper non essere somarini!Poi ricette a volontàPer arrivare alla sazietà!Preparate le focacceE tutti quanti noi a mangiareVisto che a casa dobbiamo stare.Neanche l’arte è stata trascurataVera passione da lei tanto amata.E d’accordoCon la maestra Consuelo hanno arricchito il lessico davveroLei ha portato l’inglese veroTutti i termini del corpo intero,I vestiti delle stagioniE le parti degli animaliTutti quanti “in english”Li dovete imparare!Perché l’inglese è una cosa seriaVi servirà nella vita vera!Il lessico inglese non va trascuratoE bene benissimo andrà imparato!Col suo accento e il suo sorrisoil lockdow ha reso più preciso,Ha pensato minuziosamenteA non farci mancare proprio niente:Computer, tablet, smartphone,Microfoni e connessioniAbbiamo imparato tutti le sue lezioni!Della maestra Alessandra non ci possiamo dimenticare!Con gocciolinaproponeva esperimenti da sera a mattinaCi ha spiegato anche le divisioniDovremmo imparare le frazioniPer non farci fregare le proporzioni!Mai vista tanta fermezza e collaborazionePer garantire l’istruzioneE il maestro LucaSaggio e profondoCi ha fatto ripassare le regole di tutto il mondoAttraverso insegnamentiStorici, culturali e religiosiHa proposto su ogni occasioneTutta quanta la lezione.La maestra Giulia l’ho vista pocoMa con la sua semplicitàHa portato un senso di normalità.Cari maestri la scuola è finitaRestare a casa è stata proprio una vera faticaOra aspettiamo le vacanzeCi rivedremo tutti a settembreSperiamo in aula alle MarconiPer riallacciare le relazioniUn grazie di cuore va certo a voiChe con le dad siete stati gli eroi!