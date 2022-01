Follia green pass, a 760mila ragazzi è vietato vivere la giovinezza

Buongiorno, in quanto padre di due ragazzi studenti di 21 e 16 anni, ho letto con interesse i vostri articoli relativi alle limitazioni (mezzi e pubblici e sport) per i ragazzi non vaccinati, argomento di cui poco si parla nonostante le assurde ed ingiustificate limitazioni.Ritengo però che le informazioni date siano incomplete, poichè non riportano il numero dei ragazzi vessati ed un minimo elenco dei divieti che non interessano solo lo sport ed i mezzi pubblici, e che pertanto non rendono bene la gravità del meccanismo super green pass.Sono 762.053 i ragazzi, tra i 12 e i 19 anni, che non sono vaccinati (dato Gimbe al 19.01.22).Sono 762.053 i ragazzi, tra i 12 e i 19 anni, che, senza il super green pass (da vaccino o guarigione), possono solo andare in edicola, in farmacia, dall’ottico, dal veterinario, al supermercato, a fare una denuncia alla polizia.Sono 762.053 i ragazzi, tra i 12 e i 19 anni, ai quali è quindi vietato non solo prendere i mezzi pubblici per andare a scuola o per uscire di casa, e praticare uno sport (piscina, palestra, calcio e calcetto, basket, equitazione, danza ecc.), ma ai quali è anche vietato ad esempio andare a mangiare una pizza con gli amici, è vietato andare al cinema, è vietato andare al teatro, è vietato prendere una bibita al bar.Sono 762.053 i ragazzi, tra i 12 e i 19 anni, ai quali è vietato vivere la loro età.Con l'augurio di un generale e veloce rinsavimento.Cordiali saluti