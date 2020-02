Lega, nessuna debacle: è giusto il Carroccio sia soddisfatto

in riferimento al suo articolo 'Debacle in Emilia Romagna, ma la Borgonzoni continua a ridere' vorrei farle alcune considerazioni.

Gentile direttore,

Lei riferisce di una debacle della Lega alle ultime elezioni regionali, confondendo però alcuni dati oggettivi. Si potrebbe dire che Bonaccini non ha perso e la Borgonzoni non ha vinto. Seppure sembra essere la stessa cosa, in sostanza vi è una netta differenza. Leggendo attentamente i risultati si accorgerà che il Pd da solo ha ottenuto il 34,69% dei voti e la Lega il 31,95. Non c'è quindi da stupirsi se dalla Lega si elevano cori di soddisfazione: ammetterà direttore che un risultato del genere in una Regione rossa da sempre, non è un risultato scontato nè tantomeno da sottovalutare. Aristotele ci ha fornito due metodi diversi per la conoscenza e l'indagine: il metodo induttivo e il metodo deduttivo. Induttivo: dal particolare all'universale; deduttivo: dall'universale al particolare. Entrambi sono però concorrenti nella stessa misura a valutare, criticare e conoscere. L'uno non può prescindere dall'altro. Se ci atteniamo ai risultati città per città, allora forse in parte ha ragione lei (Modena non 'cambia' neanche al voto regionale restando rossa decisamente), ma se guardiamo il risultato in toto, allora forse ho ragione io. A voler esser pignoli, caro direttore, il risultato migliore lo ha fatto proprio la Lega che non ha vinto, ma che è stata ad un passo dal farlo. Mentre invece per il Pd adesso è tutta in salita, non solo in Regione ma anche a livello nazionale. La sinistra deve fare i conti con Renzi, con le divisione interne, con gli alleati del Movimento 5 Stelle che ormai appaiono sempre più in difficoltà.

Anna Beatrice Borrelli