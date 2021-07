'Modena, più che open day sembrano saldi di fine stagione'

Gentile direttore,leggo sulla stampa on line ( qui l'articolo ) che l'Asl di Modena nella persone del direttore generale, dottor Brambilla, intende dedicare il mese di luglio ad una 'offerta speciale' di vaccino Johnson & Johnson per le persone non ancora vaccinate nella fascia di età 60-79 anni.Più che di un'offerta speciale mi sembrano 'saldi di fine stagione', utili a smaltire i vaccini inizialmente destinati agli open day per i giovani e non più utilizzabili a questo scopo. Si cerca di rendere più allettante la proposta con la prospettiva di ottenere l'immunità dal virus con una sola dose di vaccino.Purtroppo questo contrasta con i dati scientifici che la stessa ditta produttrice Janssen fornisce e con i dubbi che stanno prendendo piede proprio in questi giorni fra i ricercatori statunitensi.Il vaccino Johnson è, fra tutti quelli approvati dall'EMA, quello che offre una protezione minore (66%), pur non essendoci ancora dati ufficiali sembra probabile che il vaccino non sia sufficientemente efficace contro la variante Delta.In tal senso studiosi dell'università di Stanford stanno valutando l'ipotesi di integrarlo con una seconda dose di vaccino mRNA, operazione di cui per ora non si conoscono tempi e modalità.Ho rifiutato Johnson al centro vaccinale il giorno 4 giugno; a maggior ragione ora che i limiti di questo vaccino si sono resi ancora più evidenti e gravi, non credo sia corretto proporlo ad una fascia di età considerata a rischio di contrarre malattia grave.La ringrazio per aver dato spazio alla mia opinione.